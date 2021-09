La criminalización de la lucha ambiental sigue en la fiscalía de Chos Malal

En los inicios de septiembre se llevó adelante, la audiencia por el SOBRESEIMINETO DE LOS 14 COMPAÑERES QUE FUERON DETENIDOS Y REPRIMIDOS VIOLENTAMENTE EL 14 DE OCTUBRE DEL 2020 por defender el RIO NAHUEVE.

La audiencia que estaba fijada para las 9.30h, se pospuso de forma improvisada por el FISCAL FERNANDO FUENTES para las 11h; generando desde el inicio una situación más de impedimento de acceso a la justicia y falta de respeto al tiempo y trabajo de les integrantes que componían la audiencia. En la audiencia la fiscalía se excusó de no poder dar lugar al pedido de sobreseimiento debido a que continuaba la “mediación” que desde hace 10 MESES no avanza por la ausencia del ADI y gobierno de presentarse a las instancias acordadas con el Ministerio Público Fiscal, y que ya está vencida en los plazos reglamentarios. Recordamos a la población que en el mismo octubre del año pasado se IMPUGNÓ la formulación de cargos en un tribunal de 3 jueces que unánimemente consideraron infundados los cargos arbitrarios realizados a les luchadores detenides y desde allí mantienen la causa abierta con el único fin de intimar y criminalizar la lucha por los RIOS LIBRES.

Por su parte, la Jueza presente este martes en la audiencia de sobreseimiento; resolvió que una vez que el legajo regrese de mediación, procederá a resolver nuestro pedido. Consideramos que la instancia de mediación no ha avanzado en la resolución del conflicto por lo que no vamos a aceptar una mediación (que hace 10 meses está vaciada por el ADI y gobierno) a costa de la incertidumbre procesal penal de las y los compañer@s es por ello que seguimos instando al diálogo, pero no condicionades por una causa penal infundada. Seguiremos solicitando el sobreseimiento porque la lucha por los bienes comunes NO ES UN DELITO, SINO UN DERECHO y, como tal, la lucha por la defensa del agua no debe ser criminalizada. Máxime cuando los cargos están impugnados y la mediación vencida. Esta audiencia fue una muestra más de la complicidad y amedrentamiento entre la justicia y el negociado político de la Represa del Nahueve…

La Dra. Gisella Moreira, patrocinadora de los integrantes de la Asamblea por el Agua del Norte Neuquino, dialogo con el “Regreso Informativo de la Tarde”, y relataba lo siguiente…

