“La criminalidad se ha transnacionalizado y se nutre de menores de edad"

Tras ser capturado en la localidad de Pucusana, a 73 kilómetros de la capital de Perú, Tony Janzen Valverde Victoriano, apodado como “Pequeño J”, negó tener relación con el crimen de Morena Verdi, Brenda Loreley Del Castillo y Lara Gutiérrez, las tres jóvenes argentinas asesinadas de forma brutal en una casa de la ciudad bonaerense de Florencio Varela. Adrián Noriega, en Nunca es tarde, conversó con el ex general del Ejército de Perú y ex director de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) de ese país.

Wilson Barrantes celebró la captura del joven y ratificó que eso prueba “que sí se puede capturar” a estos criminales.

“Partimos de la premisa que la criminalidad se ha transnacionalizado, hemos recibido muchos criminales desde México y Venezuela, con brutalidad en la ejecución de sus crímenes nunca antes vistos”. “Se ha injertado la criminalidad extranjera con la peruana y, a su vez hemos exportado esa criminalidad”

El ex funcionario lamentó el asesinato de Morena, Lara y Brenda, lo calificó de “horroroso” y admitió el impacto que ha tenido “no sólo en la sociedad argentina sino también en la peruana”.