La costumbre de poner siempre a Cristina en el ojo de la tormenta

Luis Bruschtein abordó la doble postura de los medios hegemónicos cuando se refieren a la intervención de Cristina Fernández de Kirchner en lo que respecta al gobierno de Alberto Fernández; las críticas cuando la vicepresidenta habla sobre un tema o la contradicción por parte de los periodistas afines a la oposición cuando ella deja de hacerlo.

Sobre la carta publicada el sábado pasado por la funcionaria en sus redes sociales, el analista expresó: “Inmediatamente que salió el texto hablando sobre el tema de la Deuda, los medios macristas titularon con que lo que hacía Cristina era desentenderse de lo que hiciera el gobierno con relación al acuerdo con el Fondo Monetario. Pero si ella se desentiende, quiere decir que no gobierna, que no tendría incidencia en esa decisión. Ósea la usan hasta en forma contradictoria, ese tipo de elucubraciones que no tienen nada que ver con la realidad. Cristina Kirchner está abocada a su función legislativa, sobre todo como presidenta del Senado, y la carta aparece en un momento en que el gobierno viene anunciando que mandará al Congreso una especie de presupuesto o plan económico plurianual, donde van a estar puntualizados algunos de los temas que se están discutiendo con el FMI”.