La cosecha de trigo de este año será récord y aportará ingresos por US$ 3 mil millones

La campaña 2025-2026 de trigo alcanzará los 24,5 millones de toneladas, una cifra récord y que representa un incremento del 15% en relación a la cosecha anterior, y generará ingresos de divisas estimados en poco más de US$ 3 mil millones, según un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

El trabajo indica que el crecimiento de la producción de trigo se explica por los rindes históricos obtenidos en las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, por el clima favorable, por la fertilización y por el uso de la tecnología.

Además, destaca que el rinde promedio nacional también será récord, con 37,7 quintales por hectárea sobre una superficie sembrada de 6,9 millones de hectáreas.

Los relevamientos de la BCR advierten que estos resultados podrían ser superiores "si se tiene en cuenta que por exceso hídrico o inundaciones se perdieron 400 mil hectáreas sembradas".

La campaña 20205-26 superará en un 6,5% a la última mejor cosecha de trigo, que se registró en 2021-2022, con 23 millones de toneladas.

"Si esa fue una supercampaña triguera, la actual será una megacampaña", remarca el informe.

En el crecimiento del 15% de la cosecha de trigo se destacan rendimientos históricos en las tres principales provincias trigueras.

En Buenos Aires, el promedio podría alcanzar 40,8 quintales por hectárea, superando los 39,5 de la campaña 2021/22.

En Córdoba, el rinde se ubicaría en 36,8 quintales por hectárea y en Santa Fe llegaría a 42,2 quintales por hectárea, superando el récord anterior de 40,6 registrado en 2010/11.