“La Corte Suprema no debe tomar decisiones políticas”

El periodista de temas judiciales de Radio Nacional analizó la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación referida a la Coparticipación Federal que beneficia a la Ciudad de Bs As: “es un fallo que estaba consensuado hace dos meses y se conoce ahora por un sentido de oportunidad y ya se sabía que sería unánime, en realidad es una medida cautelar, provisoria, que otorga el 3,5 % de la coparticipación a la ciudad de Bs As en reemplazo del 1,4 % por una ley sancionada en el 2020 que restituyó la situación que regía hasta finales del 2015 cuando Mauricio Macri, por decreto, la aumentó lo que percibía la Ciudad del 1,40 al 3,75%. La Corte dice que esta medida no afectará a

las provincias pero en la práctica eso es imposible. En este caso la Suprema Corte toma una decisión que la política no pudo resolver y hay que saber que no está para eso y es entendible que los gobernadores salgan con los tapones de punta, porque le sacan dinero y eso ocurre en la previa de un año electoral, los perjudicará y beneficia a un señor que tiene aspiraciones presidenciales”, indicó.

