“La Corte Suprema de Justicia perpetró un golpe institucional y judicial”

El ex Juez de Cámara Federal y ex Presidente del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 1 de La Plata, analizó la asunción del presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Horacio Rosatti, como titular del Consejo de la Magistratura: “esto es inédito porque no era esperable en nuestro país que algunos integrantes de la Corte Suprema de Justicia se conviertan en dueños de la vida de los ciudadanos, es un avance brutal e ilegal sobre el Poder Legislativo y la síntesis es que se avanzó y se puso al país en una posición muy complicada”, afirmó.

