"La Corte se transformó en un partido político que juega para un sector"

El senador nacional habló con la Radio Pública sobre varios temas entre ellos el juicio político a la Corte suprema de Justicia.

“La Corte Suprema se transformó en un partido político que juega para un sector de la sociedad dando la espalda a la población”. “Se sucedieron muchas actitudes reprochables, empezando por el cambio de jurisprudencia que permitió el 2 x 1 a los genocidas de la dictadura”. “La Corte se volvió garantista con los genocidas y se convirtió en la ultraderecha de la Argentina”.

Para Recalde, si Argentina no logra un Poder Judicial independiente no podrá tener una democracia y terminarán gobernando, no los que la gente vota sino los que pretenden las corporaciones.

El senador recordó que el Juicio Político es la herramienta que tiene el Estado para lograr la igualdad entre Poderes.

La decisión del juicio es buena y el debate que se está dando en Diputados es muy bueno.

En otro orden se refirió al debate por la Moratoria Previsional que hubiese permitido que se jubilen millones de argentinas y argentinos.

La iniciativa que cuenta con media sanción en Diputados se cayó el 31 de diciembre último, por una formalidad legislativa.

En este contexto el senador lamentó la actitud de la oposición que no deja de poner palos en la rueda y darle la espalda a los temas que le importan a la gente.