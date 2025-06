La Corte ratificó el fallo contra Cristina Fernández: "Es lo que tenía que pasar en un país normal"

La Corte Suprema de Justicia confirmó por unanimidad la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad, lo que implica que no podrá ser candidata en las próximas elecciones y deberá iniciar su pena bajo arresto domiciliario debido a su edad.

Juan Manuel López, diputado nacional de la Coalición Cívica por la Ciudad de Buenos Aires, dialogó con Ramos generales y señaló "esto es lo que tenía que pasar en un país normal".

"Para la Argentina, que no suele tener justicia, que una expresidenta esté condenada y que ya no haya más recursos para ella, a mí me parece sano para el país", expresó.