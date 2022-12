"La Corte le está dando a Larreta plata para la campaña del año próximo"

El jefe de asesores de la provincia de Buenos Aires cuestionó el fallo de la Corte Suprema de Justicia que dispuso que el Gobierno destinara el 2,95% del volumen de impuestos coparticipables a la Ciudad de Buenos Aires.

Carlos Bianco afirmó que "la Corte Suprema le regaló un monto extraordinario a CABA, la ciudad más rica de la Argentina, pasando por encima a otros poderes" y señaló: "Le están dando a Horacio Rodríguez Larreta plata para la campaña política del año próximo". "A Mauricio Macri se la dio el FMI y a Larreta se la da la Corte", agregó.

En ese marco, el funcionario dijo que "a esta altura ya no sorprende nada" y dijo que "no tiene ningún justificativo presupuestario ni ético ni de equidad". "La Justicia le pertenece a Cambiemos y el kirchnerismo quiere que haya una justicia equitativa, vinculada con lo federal y que no intervenga en donde no tiene competencias", sostuvo.

En tanto, Bianco manifestó que "hay integrantes de la Corte que tienen más ganas de ser emperadores que jueces".

Ahí Vamos, lunes a viernes de 9.00 a 12.00

Con Gisela Busaniche, Carlos Ulanovsky, Alfredo Zaiat, Agustín Álvarez Rey, Horacio Marmurek, Ingrid Beck, Diana Costanzo , Santiago Lucía, Cecilia Diwan, Cristian Bello, Felipe Pigna y Néstor Espósito.