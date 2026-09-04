La Corte de Justicia de Mendoza sobreseyó a los rugbiers franceses acusados de abuso: "Estamos contentos"

La Suprema Corte de Mendoza confirmó este jueves el sobreseimiento de Hugo Auradou y Oscar Jegou, los dos rugbiers franceses denunciados por abuso sexual luego del partido entre Francia y Argentina disputado en Mendoza en julio de 2024. El abogado de los deportistas Rafael Cúneo Libarona, en diálogo con el equipo de Nico Yacoy por Radio Nacional, se refirió al caso y cómo fue el recorrido judicial del mismo.

"La Corte resolvió que los rugbiers. estaban bien sobreseídos. Esto se alcanzó mucho trabajo, porque generalmente este tipo de trabajos son difíciles en el orden probatorio. La palabra de la mujer recobra muchisíma importancia, porque generalmente no hay testigos. Y se trabaja sobre pruebas perífericas", mencionó.

"Están bien sobreseídos por quinta vez. El caso fue tan famoso y tuvo tanta repercusión en términos feministas y sociales que llegó a la Corte. Aunque costó mucho y el riesgo fue muy alto", agregó Cúneo Libarona.