La corredora Elisa Forti invita a sumarse a una caminata solidaria el 29 de diciembre

La corredora Elisa Forti a punto de cumplir 90 años, invitó a todos a sumarse a la Caminata Solidaria de 5 km el 29 de diciembre a Roca y el Vial (Vicente López).

"Juntamos alimentos no perecederos para un comedor. Todas las mañana camino una hora. Y a la tardecita voy media hora para despedir e día. A veces entrego medallas en Caminatas y Carreras que me invitan", contó. Forti advirtió que las caminatas "le limpia la mente" y explicó que al cuerpo "hay que tratar de que no se achique".