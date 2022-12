La coparticipación mal dividida que afectará a las obras públicas

Daniel Koch, director de Vialidad Nacional distrito Entre Ríos, informó que autoridades de la Municipalidad de Paraná y del Gobierno Provincial, se reunieron con autoridades en Buenos Aires donde se evaluaron las obras viales que se desarrollarán en 2023. Sin embargo, ahora resta conocer cómo se manejará el Presupuesto y cómo afectará la coparticipación diferenciada que beneficia a la ciudad con más fondos del resto de las provincias que necesitan obras indispensables para la mejor calidad de los ciudadanos. “Como dice Alberto y Cristina, el federalismo no se predica, sino que se practica”.

Koch explicó que en el encuentro de trabajo se acordó avanzar con la sobras en las rutas provinciales N.º1 y N.º 2 (desde La Paz a Feliciano y de Feliciano a Chajarí). Se trata del cierre Norte de la conectividad vial. “Esto permitirá la integración del Gran Norte Entrerriano, siempre postergado”, expresó.

Seguidamente, el funcionario se refirió a cómo perjudicará las obras de cada provincia, la resolución de la justicia, la cual beneficia a la Ciudad de Buenos Aires y dispone aumentar arbitrariamente el porcentaje que le paga por coparticipación a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de 2,32 a 2,95. “Creo que no corresponde que la Justicia sea la que determine las acciones de los fondos, ni administre la forma en que se maneje, porque para eso la ciudadanía se sometió a la voluntad popular y a través de un acto eleccioanrio democrático, se eligió a un presidente”, mencionó al mismo tiempo que añadió: “Creo que es una falta de respeto a la democracia lo que hace la Corte, y me parece que esto no le hace bien a la democracia y no le hace bien a la credibilidad de un país”.

Koch, aseguró que quienes viven en Buenos Aires “se jactan de pertenecer a otra clase social y merecen tener tarifa diferenciada”, aseguró y en este sentido argumentó: “Una persona que vive en barrio San Agustín en Paraná paga cuatro mil o cinco mil pesos de luz, y una que vive en Puerto Madero, paga mil. Yo siempre digo que los porteños son como el desodorante, viven del sudor ajeno”.

El funcionario, indicó por último que en cada oportunidad de viaja a Buenos Aires con el fin de gestionar obras para la provincia “me da una sana envidia, pero también impotencia, porque nosotros para repavimentar una ruta tenemos que demostrar con exactitud cada detalle y ellos como están sobrados de fondos la repavimentan todos los años, argumentando que asó debe hacerse”.