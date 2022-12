“La coparticipación federal es un problema histórico”

El economista analizó el fallo de la Suprema Corte de Justicia referido a los fondos coparticipables: “su distribución es un verdadero intríngulis, muy dificíl de entender, pero básicamente consiste en que lo recaudado por diferentes impuestos se distribuye en un 50 y 50 entre Nación y provincias, y una de esa partes se distribuye entre los territorios provinciales de acuerdo a un coeficiente existente que fue fijado por la ley de coparticipación original que, creo, se sancionó en 1987 y Chaco tiene el cuarto índice. Creo que este es un problema político, histórico, desde su creación como nación, e inclusive antes. Con la reforma constitucional de 1994 se le dio autonomía política a la ciudad de Bs As y creo, aún cuando se sigue discutiendo, que no se la debe considerar como provincia. En cuanto al cumplimiento por parte del gobierno nacional con pago de bonos hay que decir que en 90 días deberá rescatarlos, y si el día de mañana esa decisión se revierte, deberá contemplarse la manera en que la ciudad de Bs As deberá devolver ese dinero. Acá hay un problema político y con este fallo se perjudica a las provincias porque tendrán menos dinero para sus gestiones, aunque hay gobernadores que están de acuerdo con la decisión de la Suprema Corte”, indicó el profesional.

