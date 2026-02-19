La Copa del Mundo está en la Argentina

La Copa del Mundo de la FIFA llegó a la Argentina y se exhibe el 19 y 20 de febrero en el predio de La Rural de Buenos Aires, con experiencias exclusivas e inmersivas.

El denominado "Tour del Trofeo", presentado por The Coca-Cola Company, permite a los fans ver el premio antes del Mundial 2026.

"Es un honor y un privilegio inmenso traer el Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA de vuelta al país, hoy más que nunca, orgullosamente Campeón del Mundo", afirmó Leonardo García, gerente general de Coca-Cola Argentina..

El Trofeo Original está hecho de oro macizo de 18 quilates y pesa 6.175 kilos; creado en 1974, su diseño actual representa a dos figuras humanas sosteniendo el mundo por encima de ellas.

La única ocasión en la que el Trofeo sale del Museo de la FIFA en Suiza es para el Tour del Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA y para la Copa Mundial de la FIFA.

Durante su recorrido global, el Tour del Trofeo visitará 30 asociaciones miembros de la FIFA, con 75 paradas a lo largo de más de 150 días de gira, incluyendo ocho países en América latina.

Antes de llegar a la Argentina, el Tour del Trofeo pasó por Ciudad de Guatemala, San Pedro Sula (Honduras), Bogotá (Colombia) y Quito (Ecuador).

Después de la Argentina, irá a Montevideo (Uruguay), San Pablo, Río de Janeiro y Brasilia (Brasil) y, del 5 al 8 de junio, recorrerá diez ciudades en México, hasta que comience la Copa Mundial.

El Tour del Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA, por Coca-Cola, comenzó el 3 de enero de 2026 en Riad, Arabia Saudita, y se extenderá hasta el 8 de junio de 2026.

A lo largo de las cinco ediciones anteriores, el trofeo ha visitado 182 de las 211 asociaciones miembros.

Este será el sexto Tour del Trofeo y la Argentina ha participado en las seis ediciones del Tour del Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA (2006, 2010, 2014, 2018 y 2022).