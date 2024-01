La cooperativa de motomandados realiza capacitación vial

El presidente de la cooperativa de motomandados detalló en Radio Nacional Resistencia la capacitación vial que están realizando en las personas que trabajan en ese rubro: "Hace muchísimos años trabajamos en materia de seguridad con el fin de proteger a nuestros colegas porque trabajan aveces más de 12 horas en la calle. Así que nosotros trabajamos constantemente día a día. Los chicos y chicas que trabajan en este sector tienen una seguridad responsable, que todos los días le indican que tienen que usar el casco, que hay que cumplir las normas. Todo esto tomó relevancia por la acción. Es una acción fuerte, para la mirada, de la gente que no tiene conciencia, que no toma la medida que corresponde, que no cumple las normas de tránsito. Y a ellos sí les afecta la imagen o el video, que hicimos de circular, que fue totalmente preparado, no es que fue casual, fue hecho por nosotros. En el video se ve claro a un compañero que va detrás nuestro, que representa de alguna manera la muerte. Además de la cooperativa de motomandados, integramos el Comité Nacional del Consejo Nacional de la Agencia Nacional de Seguridad y también somos parte de la red de familiares y víctimas viales" remarcó.

