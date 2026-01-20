La convivencia con su abuela de más de 90 años marcó una experiencia clave

Nora Briozzo, en 100% Nora, conversó con el mediador, abogado y especialista en neurociencia aplicada a la gestión de conflictos sobre la vivencia que tuvo con su abuela durante diez días y cómo impactó en su vida el ejercicio de la “presencia plena”.

“La esencia de esos días fue: quiero estar presente con vos, estate conmigo”, explicó Jorge Yunes sobre el planteo que le hacía su abuela Maruca durante esta convivencia.

“Aprendí a ser más simple en el vocabulario para resolver mejor los conflictos. Pensamos que vivimos en escasez pero en realidad tenemos abundancia, lo que nos falta es ampliar la mirada”. “La gente está acelerada y esto lleva a tomar decisiones de las que después puede arrepentirse”.

“Es muy lindo poderla ver con vitalidad”, expresó sobre su abuela.

“Fueron días hermosos y a mí me pusieron en pausa, estoy agradecido”.

La experiencia de convivencia con su abuela Maruca tomó estado público cuando Yunes la publicó en LinkedIn.

“Este año quiero estar plenamente presente en cada conversación, en cada conflicto, en cada mirada. Éstos últimos días del 2025 y los primeros días del 2026 inesperadamente tuve el honor y el privilegio de vivir con mi abuela por temas de logística familiar. Los que siguen mis editoriales saben que mi abuela ya pasó los 90 años y está impecable cognitivamente. Es verdad que la carrocería puede costarle un poco, las rodillas, el corazón, el cansancio corporal, pero hay algo que he aprendido con ella, a conversar mejor y a mejorar mi performance en el chinchón y en la escoba de 15.”