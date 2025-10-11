La construcción registró un crecimiento interanual del 6,5% en septiembre

La venta de insumos para la construcción creció en septiembre un 1,08% en relación a agosto y un 6,5% en comparación con el mismo mes del año pasado.

El Índice Construya (IC) reveló que la venta de productos para la construcción al sector privado entre enero y septiembre de este año fue un 6,9% superior a la que se registró en el mismo período de 2024.

Además, señaló que "en un contexto de baja demanda, durante septiembre los despachos de insumos registraron un leve rebote con respecto a los meses previos" y advirtió que sin embargo "los volúmenes siguen con registros inferiores a los alcanzados en junio y julio de este año".

"El escenario de alta volatilidad financiera de los últimos meses constituye un factor muy negativo para el sector de la construcción y de la refacción, a lo cual se agrega un factor climático también de alta inestabilidad", agregó por último el relevamiento de Construya.

El Índice Construya mide la evolución de los volúmenes vendidos al sector privado de los siguientes productos para la construcción: ladrillos cerámicos, cemento portland, cal, aceros largos, carpintería de aluminio, adhesivos y pastinas, pinturas impermeabilizantes, sanitarios, calderas y sistemas hogareños y centrales de calefacción, grifería y sistemas para conducción de agua y gas, pisos, revestimientos cerámicos y materiales eléctricos y electrónicos.