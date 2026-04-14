La construcción modular puede satisfacer la demanda de viviendas en Vaca Muerta

En diálogo con Nico Yacoy en el programa Primer Round de Radio Nacional, fundador y presidente de ECOSAN, Juan Pablo Rudoni, destacó los beneficios de la construcción modular industrializada para satisfacer la demanda creciente de viviendas en la zona de Añelo y el Gran Neuquén por el desarrollo de la industria petrolera.

“Los beneficios de la construcción modular industrializada son la eficiencia térmica, menor impacto ambiental, costos y, sobre todo, en calidad”, resaltó Rudoni, quien precisó que “cuando construimos una vivienda sale el 80% de la vivienda terminada desde la fábrica, con todas sus instalaciones”.

Al ser consultado sobre su presencia en la zona de Vaca Muerta, señaló que la empresa está desarrollando su segundo proyecto de departamentos en Vaca Muerta, 96 departamentos, en su línea de construcción modular premium.

“Demandará sólo ocho meses de construcción, cuando en el sistema de construcción tradicional sería de más de dos años”, resaltó.

Según el empresario, la construcción modular es un “producto de calidad con procesos industriales”, que tiene entre sus grandes valores el tiempo -una vivienda la podemos terminar en 120 días, resaltó- y su competencia es la construcción tradicional.