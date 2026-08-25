“La Confianza en el Gobierno está en un nivel alto para un mes 32 de gestión”

Así lo consideró Carlos Gervasoni (director del Departamento de Ciencia Política de la Universidad Torcuato Di Tella) al ser consultado por Nico Yacoy y equipo del programa Primer Round de Radio Nacional sobre la mejora en el Índice de Confianza en el Gobierno.

“Es un nivel relativamente alto para un mes 32 de la presidencia”, destacó Gervasoni, en referencia a la suba del 6,4% que registró en agosto el indicador que elabora la casa de altos estudios respecto a julio, la segunda mejora mensual del año.

El catedrático precisó que “la administración de Javier Milei está en un nivel de confianza levemente superior a la que tenía la de Mauricio Macri en el mismo momento de su presidencia, algo más arriba de la que tenía Cristina Fernández en sus dos presidencias y muy por encima de la de Alberto Fernández y algo por debajo de la de Néstor Kirchner”.

“En una perspectiva histórica es un número tirando a alto para una presidencia que está en el mes 32”, reiteró.

Y destacó que “en un país que valora mucho la estabilidad económica por la larga historia de inestabilidad que tiene, llegar a las elecciones en un contexto de estabilidad es muy importante”.