La confianza del consumidor sigue en alza y se acerca al máximo anual

La confianza del consumidor mostró un fuerte crecimiento en noviembre, según el Índice de Confianza del Consumidor (ICC) que elabora la Universidad Torcuato Di Tella.

El indicador subió 8,8% respecto de octubre, alcanzando los 46,04 puntos, apenas 2,8% por debajo del máximo registrado en enero de 2025.

En la comparación interanual, el aumento fue de 2,3%. En solo dos meses, el ICC acumuló un incremento de 15,7%, consolidando un repunte sostenido.

El informe destaca avances en los tres subíndices del ICC: bienes durables e inmuebles (+10,4%), situación macroeconómica (+9,9%) y situación personal (+6,4%).

Estos resultados reflejan un panorama positivo para el consumo y la percepción sobre la economía general, apoyada en mayor previsibilidad cambiaria y expectativas favorables para 2026.

La recuperación se observó especialmente en el Gran Buenos Aires (+12,7%) y el Interior del país (+7,4%), mientras que la Ciudad de Buenos Aires mostró una variación leve.

También se registró un crecimiento significativo de la confianza entre los hogares de menores ingresos (+12,4%), frente al 5,9% en los hogares de mayores ingresos, mostrando un fortalecimiento del poder de compra y de la percepción de bienestar en todos los sectores.

Por último, el ICC refleja avances en las Condiciones Presentes (+8,2% mensual y +9,5% anual) y en las Expectativas Futuras (+9,2% frente a octubre).

En conjunto, los datos destacan un panorama alentador de confianza y consumo de cara al cierre del año y al inicio de 2026.