La Comunidad Vuelta del Río denuncia violación a los derechos humanos

A través de un comunicado, parte de la comunidad Vuelta del Río de Cushamen denunció atropellos y violaciones a los derechos humanos, hostigamiento, daños y maltrato por parte de estancieros y fuerzas de seguridad. “No tenemos respuesta por parte del Estado”, explicó Silvio Huilinao, lonko de la comunidad, ante diversas denuncias de las que dejan constancia en el comunicado, y que no han tenido recepción en la Justicia.

Luego expresó que “estamos rodeados de alambrados de Benetton y otro estanciero, seguramente somos un estorbo. Toda la vida nos tuvieron así, no es de ahora el problema. Nosotros hicimos todo lo que nos pidió el Estado, relevamientos, presentación de carpetas, pero estamos como si no hubiésemos hecho nada”.

DESCARGAR

Vuelta del Rio, departamento Cushamen, Chubut 28 de febrero de 2021

Al Defensor del Pueblo de Chubut,

A la Defensa Pública de Chubut

A los organismos de D.D.H.H.

Al poder legislativo de Chubut (Legislatura)

Al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas

A la opinión publica

La Comunidad Mapuche-Tehuelche “Vuelta del Rio”, con el apoyo y solidaridad de las demás Comunidades Originarias de la región, queremos denunciar públicamente lo siguiente:

I) Desde hace muchos años venimos sufriendo todo tipo de atropellos, violaciones a los derechos humanos, persecuciones, daños a nuestras viviendas y animales, procedimientos policiales y parapoliciales de gran violencia y una serie de hostigamientos injustificados por parte de estancieros, particulares y fuerzas de seguridad.

II) Cuando hacemos denuncias, exposiciones o reclamos ante las autoridades(Juzgado de Paz, Comisarias, Ministerio Publico Fiscal, Tribunales, etc.), no nos reciben las denuncias ni los reclamos; Cuando se inicia alguna causa penal, nunca se investiga nada. Varias veces nos han hecho viajar a distintos lugares sin tener en consideración la dificultad que se nos presenta al realizarlos por el lugar en donde vivimos, y cuando finalmente se recibe alguna denuncia no se averigua nada ni se realiza ninguna investigación.

III) Esto nos coloca en una grave situación de indefensión e inseguridad, lo que hace que nuestras familias no se sientan seguras ni protegidas por el Estado y las Instituciones que deberían ocuparse. Aun cuando nuestras Comunidades y nuestro Pueblo son Preexistentes al Estado Argentino, parece que al Estado no le interesa para nada nuestras vidas, nuestros bienes, nuestra seguridad y nuestros derechos.

IV) Durante el periodo de pandemia por el Covid-19, esta situación se ha agravado profundamente, ya que las instituciones que deberían atender nuestros reclamos ni siquiera atienden al público. Este estado de cosas viene siendo aprovechado por los terratenientes que tratan de expulsarnos de nuestras tierras y causarnos daños, ya que actúan con toda impunidad. Enumeramos los distintos hechos y problemáticas que se vienen dando desde antes del contexto de pandemia:

• El procedimiento de fuerzas de seguridad en contra de la comunidad y el ejercicio de violencia en contra de integrantes de las familias de Alberto Huilinao y Juan Calfupan. Se provocaron daños a las personas y a los bienes. Estos hechos fueron denunciados ante el juzgado federal en septiembre de 2017, quedando sin respuesta.

• El incendio intencional de la vivienda de la familia de Marcelo Calfupan efectuado en septiembre de 2017, siniestro que dejo como resultado la destrucción completa de la vivienda. La denuncia penal efectuada fue cerrada y archivada por la fiscalía y la justicia penal, aduciendo que la Comunidad Mapuche –Tehuelche “no tiene interés en la continuidad de la investigación”.

• Destrucción de los alambres y potreros de la familia de Segundo Calfupan y Rogelio Fermin. Se hicieron denuncias ante el Ministerio Público Fiscal, pero hasta el momento no ha habido respuesta. (Año 2017)

• Muerte de animales de Heraldo Llancaqueo por parte de perros de puestero y capataz de la estancia Fitiruhin (Año 2018).

• Personas que responden a la familia El Khazen tirotearon animales de la familia de Elias Pacheco y Eva Huanquilef. La Familia realizo denuncia en el Juzgado/Fiscalía de Lago Puelo, en las últimas semanas.

• Envenenamiento de perros de la familia Tranamil, por parte de personas vinculadas a las estancias Benetton.(Febrero de 2021)

• Arreo de animales de Marcelo Calfupan, Rogelio Fermin, Rosa Inalef, Segunda Huenchunao, Heraldo Llancaqueo, por parte del personal de las Estancias Benetton, los que fueron trasladados al casco de la estancia Fitiruhin por parte del personal de la estancia. Los animales se encontraban en el cuadro El Platero, ya que la nieve ha destruido los alambres divisorios. Después de muchos trámites con el Juzgado de Paz de El Maitén, los animales en parte fueron recuperados. Este procedimiento del secuestro de animales de la comunidad por personal a las órdenes de la Estancia Benetton se realizaron sin ninguna Orden Judicial.(Mes de febrero de 2021)

• Amenazas de muerte y quema de vivienda a la familia de Gregoria Emilia Marinao que se encuentra ubicada en uno de los lotes comunitarios, por parte de personas vinculadas a la familia El Khazen, en febrero de este año. Se hizo denuncia en Fiscalía Esquel.