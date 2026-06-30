ENTREVISTA A ROSELYN RANGEL

30/06/2026

La comunidad venezolana en Buenos Aires activa una red de apoyo ante la emergencia

Las organizaciones de la comunidad venezolana en Buenos Aires, en coordinación con el Gobierno de la Ciudad, desplegaron una red de contención integral para asistir a los afectados por los recientes terremotos. Esta iniciativa conjunta habilitó espacios físicos de apoyo psicológico, espiritual y emocional en puntos estratégicos de los barrios de Caballito, Palermo y Villa Crespo.

Además, se pusieron en funcionamiento canales virtuales de atención y un servicio de asistencia especialmente diseñado para facilitar el restablecimiento del contacto con familiares en las zonas de desastre.

 

Por este tema, la presidenta de Psicoven: la Asociación de Psicólogos Venezolanos en Argentina, Roselyn Rangel, en diálogo con Segundo Round, dijo que "hemos recibido muchísimas consultas porque lo espiritual y psicológico siempre hay que abordarlo y dar asistencia".

Rangel, además, agregó que "ya tenemos armados dispositivos para dar contención psicológica. Los motivos de las consultas y llamados son desgarradores. Atendemos consultas de Argentina pero también de venezolanos que están en su país".