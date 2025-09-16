“La comunicación nunca se va a detener, la IA es el peligro más inminente”

La locutora y conductora visitó los estudios de Radio Nacional y conversó con Adrián Noriega, en Nunca es tarde sobre su presente y sobre la radio.

Daisy May Queen está por unos días en Buenos Aires, acaba de cumplir 60 años, y hace más de una década vive en la India.

“Ya soy una anciana, el título no me molesta, uno vive la vida de otra manera, más calma”, definió.

En la charla, analizaron el presente de la radio y consideró que “la comunicación nunca se va a detener” aunque advirtió sobre el avance de la inteligencia artificial como un “peligro más inminente”.

Reconoció que “charlar es una cosa que me encanta” así como “disfrutar con mis amigos” pero también advirtió que “estamos en un mundo difícil donde las guerras, el hambre, la pobreza y la desigualdad no paran”.



