La Comisión de Juicio Político dio apertura para tratar la situación del edil Balmaceda

La concejal del Bloque Juntos por La Rioja y presidenta de la Comisión de Juicio Político, Viviana Diaz, habló sobre la conformación de la comisión y explicó que "los ediles debemos juzgar la conducta del concejal" (Enrique Balmaceda). “Nosotros no sentenciamos, no somos la justicia. Si, debemos esclarecer lo sucedido y llegar a la verdad, y analizar si hay inhabilidad moral, o no."

