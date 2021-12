La Comisión Bicameral denunciará a los jueces que están involucrados

Días pasados, la Bicameral de Fiscalización de los Organismos de Inteligencia, resolvió su posición crítica respecto del fallo de la Cámara Federal porteña por la revocatoria de los procesamientos de los ex titulares de la Agencia Federal de Inteligencia, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, sobre espionaje ilegal durante el gobierno de Mauricio Macri. Blanca Osuna, diputada Nacional e integrante de la Bicameral, manifestó que “en realidad la convocatoria que hizo la Bicameral no consideraba el tema del video porque no había circulado todavía” y agrega, “la convocatoria partía” de un fallo de la Cámara Federal de Buenos Aires “donde se definía 38 procesamiento por la Cámara Federal de Lomas de Zamora, por espionaje ilegal”. Ese fallo “aparta a los responsables y dice que el espionaje fue obra de personas por voluntad propia” dijo la Diputada.

“Se definió renunciar a los jueces Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi ante el Consejo de la Magistratura, afirmó la Legisladora, y en ese sentido, agregó “Peticionar ante el juzgado de Marcelo Martínez de Giorgi ser parte querellante y reclamar que la producción de pruebas de la Bicameral ha hecho sea aceptada” afirmo Osuna.