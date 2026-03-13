La comedia "El chat de mamis" llega a la avenida Corrientes

Una nueva comedia llega a la cartelera teatral de la avenida Corrientes con una historia que pone el foco en uno de los fenómenos cotidianos de la vida escolar: los grupos de mensajería entre padres. La obra “El chat de mamis, una comedia en el cole” propone una mirada actual y humorística sobre los vínculos, tensiones y situaciones que pueden generarse en esos espacios virtuales.

La actriz María Eugenia Tobal dialogó con el equipo de Korol en el aire sobre el estreno de la obra y destacó el abordaje que propone la comedia al retratar con ironía las dinámicas que se producen entre familias dentro del ámbito escolar.

"Es un tema que interpela a todo el mundo, al que es padre y al que no. Todo lo que pasa arriba del escenario es extraído de la vida real pero obviamente con un tinte teatral", expresó.

La obra está protagonizada por María Eugenia Tobal junto a Carla Conte y Mica Riera, y presenta una historia que explora las alianzas inesperadas, los prejuicios y los conflictos que pueden surgir dentro del llamado “chat del cole”, un espacio digital que muchas veces se convierte en escenario de debates, malentendidos y situaciones que escalan rápidamente.

Con un enfoque humorístico y contemporáneo, la propuesta teatral busca reflejar una realidad reconocible para muchas familias, en la que la comunicación virtual puede amplificar tensiones o generar discusiones que luego repercuten en el ámbito cotidiano.

"Tuvimos un gran inicio porque antes de empezar a ensayar ya teníamos una importante preventa", destacó Tobal.

“El chat de mamis, una comedia en el cole” tendrá su estreno el jueves 19 de marzo a las 20 en el Teatro Multitabaris, ubicado en la avenida Corrientes 831 de la Ciudad de Buenos Aires, uno de los espacios tradicionales de la cartelera teatral porteña.