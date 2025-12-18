La cocina andina y las raíces gastronómicas compartidas

Carolina Balverdi y Érika Sotomayor proponen recorrer toda nuestra geografía a través de un viaje que conecta historias, sabores y lugares.

En esta oportunidad, el destino nos lleva a la ciudad de La Paz, en Bolivia, para indagar sobre los sabores y recetas típicas de ese país.

Para ello, conversaron con la cocinera boliviana Denis Llusco, creadora del restaurante La Rufina, inaugurado en 2021, donde la experiencia de comer es como realizar un recorrido por las tradiciones bolivianas.

“Me he quedado fascinada con la Argentina, me gusta que hay muchas opciones para comer”, admite tras su visita al país. “La sopa de maní, es la sopa que representa a mi país, es el plato bandera”. “Para mí la cocina son puntos desde atrás que he ido conectando en mi vida, he crecido muy cerca de la gastronomía”.

La Rufina es un homenaje a mujeres que cocinan en la calle y, nos cuenta, que lo ha “tratado de unir a algo que, para mí, es un recuerdo: las mujeres de mi familia”.

Si bien “ha sido un camino difícil”, reconoce que “llevo 12 años de manera profesional, toda mi vida siguiendo la cocina boliviana eso me acerca mucho a los sabores a los que quiero llegar”.

También, Comer, Beber y Viajar dialogaron con Juliana del Águila Eurnekian, presidenta de Bodega del Fin del Mundo y Karas Wines, oriunda de Armenia, país donde “hace más de 6.200 años que se hace vino”.

“Tengo la suerte de liderar ambas bodegas que son dos proyectos muy distintos pero que tienen mucho en común”. “Es como viajar de alguna manera en el tiempo, desde el comienzo de la historia hacia la última frontera del vino que es la Patagonia”.

Por otro lado, la empresaria contó cómo nació el restaurante Bravada, ubicado en el edificio de Corporación América en Vicente López, con la impronta de integrar arte, gastronomía y los vinos de las bodegas familiares.