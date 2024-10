Entrevista a Marianela García Alba, Bióloga

Silvia Maruccio y Diana Costanzo entrevistaron a Marianela García Alba, bióloga, responsable del Proyecto Control Ecológico de Mosquitos, que se lleva adelante en laboratorios del Centro Atómico Ezeiza, de la Comisión Nacional de Energía Atómica.

A partir de la firma de un convenio con el Municipio de Ezeiza, la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), dependiente de Jefatura de Gabinete, liberará mosquitos machos estériles en el Barrio Uno para el control ecológico del Aedes aegypti, vector de enfermedades como el dengue, el zika y la fiebre chikungunya. Los ejemplares serán fluorescentes y estarán teñidos de naranja o de verde. Los machos no pican ni contagian, por lo que no representan riesgo alguno para la población. Es importante no matarlos.

Para fines de noviembre está prevista la liberación masiva de mosquitos en las 40 hectáreas del Barrio Uno, con tandas de 80.000 por semana durante un año. Se espera que el impacto positivo de la TIE se registre después de los primeros cuatro meses.