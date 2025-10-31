“La clave fue esa: el INAMU es el organismo que se creó desde la actividad musical”.

El programa de la Secretaría de Cultura de la Nación en Radio Nacional difunde actividades y encuentros promovidos en distintos ámbitos de nuestra cultura y cuenta con la conducción de Daniela Pantano.

En esta oportunidad, Cultura Nacional contó con la participación de Bernabé “Buco” Cantlon, presidente del Instituto Nacional de la Música – INAMU –; cantante y guitarrista de la banda de rock Lash Out y primer guitarrista de Boom Boom Kid.

También, recibió la visita de Rudy Chernicof, humorista, cantante, escritor y actor que trabajó "en doce países, en cuatro idiomas”.

En la charla, dio detalles de su unipersonal “Humor a la carta con piano”, previsto en el Palacio Libertad, el próximo 19 de noviembre.

Además, como siempre, la agenda federal y toda la actualidad de los museos nacionales.

“Buco” es uno de los impulsores de la ley que dio origen al INAMU, un organismo creado para promover fomentar y estimular la actividad musical en el territorio argentino.

A cargo del mismo desde 2022, admite que “nunca me imaginé que iba a administrarlo, la idea era que exista ese organismo”.

Hizo referencia a algunas de las líneas de acción del INAMU como la recuperación del histórico catálogo de Music Hall, “sello discográfico super importante para la historia de la música argentina”.

Recordó que se implementó en 2017 “y todavía estamos trabajando porque tiene 2500 artistas”.

“Gracias a eso salieron un montón de vinilos y el INAMU fabrica discos, los vende, lo que permite tener ingresos”.

Otra de las iniciativas impulsadas es la Agregadora de Música Argentina, “un desarrollo propio para generar un lugar donde cualquier proyecto musical se sube, se entrega a las plataformas y cobra por las reproducciones mientras que el INAMU se queda con un porcentaje de la venta”.

“El INAMU siempre tiene esa lógica de venir a ayudar al eslabón que le falta a la cadena de producción, para que los proyectos musicales se puedan desarrollar”. “La clave fue esa: el INAMU es el organismo que se creó desde la actividad musical”.

“En lo que estamos trabajando ahora es en los canales para contribuir a la difusión y circulación de música en vivo”, explicó.