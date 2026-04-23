"La clave es la transición: es el puente necesario hacia un nuevo modelo"

El economista Gustavo Lazzari analizó el proceso económico actual y planteó que el principal desafío de la Argentina pasa por gestionar de manera adecuada la transición hacia un nuevo esquema productivo.

En diálogo con Nico Yacoy y el equipo de Primer Round en Radio Nacional, sostuvo que el cambio de modelo ya es un hecho.

“La transición es el puente entre un sistema y otro. No hay vuelta atrás, ahora el desafío es cómo se hace ese paso”, explicó.

En ese sentido, remarcó que se trata de un proceso complejo.

“Tenemos una transición no fácil. Venimos de una economía muy deteriorada, con años de baja inversión y múltiples distorsiones”, señaló.

El economista indicó que este escenario requiere una adaptación tanto del sector público como del privado.

“El cambio implica reconversión, mejorar la productividad y revisar cómo funcionan las empresas en todos los niveles”, afirmó.

Además, subrayó la importancia de generar condiciones que acompañen ese proceso.

“Hay que facilitar la transición para que las empresas puedan adaptarse y seguir operando en el nuevo contexto”, sostuvo.

Lazzari también destacó la necesidad de avanzar en herramientas que impulsen la actividad, como el acceso al crédito y medidas que incentiven sectores clave.

“Es fundamental pensar mecanismos que acompañen a empresas y familias en este proceso de cambio”, concluyó.