La clasificación de Argentina también se festejó en la Antártida

Terminado el partido en el que la Selección Nacional venció a la de Inglaterra y pasó a la final del Mundial 2026, el Suboficial Principal, encargado de las comunicaciones de Base Esperanza salió sin abrigo para celebrar la victoria y las imágenes de su festejo se viralizaron en redes sociales rápidamente. Nora Briozzo, en “100% Nora” conversó con él sobre su particular decisión dadas las temperaturas extremas que se registran en esas latitudes.

“Tenía un nudo en la garganta que era necesario salir y gritarlo. No pensé en el temporal que teníamos afuera. Cuando finalizó el partido, la reacción fue tomar la bandera y salir afuera, pegar el grito, desatar ese nudo y volver a entrar”, relató Jorge Yrrutia.

“Te confieso que no soy muy futbolero, pero era celebrar el triunfo de la Selección para llegar a una nueva final nos llena de orgullo y lo celebré de esa manera”. “La Antártida es un rincón nuestro muy importante, es muy lindo venir, defender y hacer soberanía, es la tercera vez que vengo”.

“Se vive de una manera especial, cada uno tiene sus cábalas”, cuenta respecto al Mundial y anticipó, “el domingo lo festejamos en cuero”.

El festejo ocurrió con una sensación térmica de 30 grados bajo cero y ráfagas que alcanzaban entre 130 y 135 kilómetros por hora.

En las imágenes que tomó su esposa, María Belén Peréz, oficial del Ejército Argentino, y que rápidamente se viralizaron, se observa a Jorge con la camiseta albiceleste y una bandera argentina en medio de la nieve.

La actual es su tercera campaña en la Base Esperanza, luego de haber participado en 2011 y 2015 pero esta vez viajó acompañado por su esposa y permanecerá en la Antártida hasta diciembre.