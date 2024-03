La ciudad de Rosario está paralizada y sitiada bajo las amenazas de los Narcos

Martín Paoltroni, Periodista en Radio Nacional Rosario, comento lo que está sucediendo en Rosario con el tema de la inseguridad que tiene paralizada a la ciudad, no hay transporte público de pasajeros porque ayer domingo se confirmó la muerte del chofer de colectivero que fuera baleado el día jueves 7 de Marzo en la intersección de la calle Mendoza y México y todo el resto de los servicios públicos están con la actividad reducida.

El servicio de los taxis funcionan durante el día, de 22 hora a 06:00 de la mañana no circulan, también el servicio de recolección de residuos por amenazas que recibieron los trabajadores, decidieron paralizar parte de la actividad hasta hoy a las 12 del mediodía, las estaciones de servicio también están trabajando con la actividad reducida, por la muerte a sangre fría del playero de la estación de servicio ubicada en zona oeste de Rosario, sumado las escuelas tanto públicas como privadas, hoy no están dictando clases, no solo porque no hay colectivos sino también porque no estan garantizada las condiciones de seguridad de los trabajadores de la educación y los alumnos, sumar a esto también los hospitales y policlínicos de la ciudad están con guardias mínimas y los centros de salud de los barrios están cerrados.

La ciudad está paralizada y sitiada a la espera de conocer las medidas que va a tomar el comando unificado que se ha conformado en Rosario que lo preside la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich que esta secundado por el gobernador de Santa Fé, Maximiliano Pullaro con representantes del municipio Rosarino y con la participación del ministro de defensa de la Nación Luis Petri.