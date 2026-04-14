La Ciudad de la Llama Azul, el libro que cuenta la verdadera historia de Ángel Cristo Acoglanis

El maestro concertador y director orquestal ítalo-argentino. investigador y autor de diversos libros sobre el Cerro Uritorco, Capilla del Monte y el misterio que los rodea, Sebastiano De Filippi, visitó el estudio de Nacional AM 870 donde habló con el equipo de Korol en el Aire sobre la historia Ángel Cristo Acoglanis. ¿Quién fue Acoglanis ? Un hombre misterioso, que tuvo que ver con la historia del Uritorco en donde llevaba a gente a realizar "ceremonias de contacto", y en Buenos Aires practicaba la quiropraxia.

En su libro "La Ciudad de la Llama Azul. Luces y sombras sobre el cerro Uritorco", De Filippi narró la verdadera historia de Ángel Cristo Acoglanis, un personaje esquivo que desde 1983 hasta su muerte contactó a centenares de personas para instruirlas en su particular doctrina esotérica. "Fue un rosarino que inició el mito en el Uritorco, quien dejó a su familia para irse a Córdoba. En la década del 80' se presentó como doctor aunque no había terminado la secundaria, y se acreditó como un griego formado en la Universidad de Atenas y que había emigrado a la Argentina, donde tenía una clientela importante", contó.