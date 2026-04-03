La ciudad de Corrientes cumple 438 años de historia

Fundada en 1588, la capital correntina se consolida como una de las más antiguas del país. Hernán Mundo, en “Segundo Round” conversó con la presidenta del Instituto de Cultura de la provincia sobre las actividades previstas a propósito de este aniversario.

“Estamos de celebración, es un nuevo aniversario de nuestra ciudad”, dijo, “se da en esta fecha tan especial de Semana Santa, estamos de festejo en festejo”.

“Venir en Semana Santa y en esta fecha de la fundación es una fiesta para todos los turistas”.

“Corrientes está más linda que nunca, con alternativas para visitar y disfrutar el enriquecimiento de la ciudad”, explicó la bailarina y actriz.

La ciudad de Corrientes se desarrolló en una ubicación clave entre Asunción y Buenos Aires, lo que favoreció su crecimiento como nodo de servicios y su integración a los procesos de organización nacional que marcaron a las principales ciudades del país.

Desde aquella mañana de 1588, cuando Juan Torres de Vera y Aragón clavó la espada en las barrancas del Paraná, la historia de Corrientes ha sido una de resistencia y mística.

Por otro lado, Lourdes Sánchez se refirió a la reciente sanción de la Ley nº 6746 que estableció el 12 de agosto como Día Provincial del Bailarín Correntino en conmemoración del nacimiento del gran maestro y bailarín Dionisio Soler.

También, definió como "un momento histórico" la declaración del Chamamé como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.