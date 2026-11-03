La ciudad de Buenos Aires tendrá una máxima de 22 grados

El pronóstico para este martes 3 de noviembre anticipa una jornada cálida en gran parte de la Argentina, con temperaturas máximas que alcanzarán los 34 grados en Formosa y llegarán a los 31 en varias provincias del norte y de Cuyo. La nubosidad será variable en buena parte del territorio, con neblina en algunas zonas y registros recientes de lluvia o actividad eléctrica en sectores del centro y el Litoral. La Patagonia, en tanto, tendrá temperaturas más moderadas.

En la provincia de Buenos Aires se espera cielo algo nublado, con temperaturas de entre 17 y 22 grados. Córdoba tendrá una jornada nublada, con registro de lluvia durante la hora anterior y una máxima de 25 grados. Santa Fe presentará tormentas sin precipitación, mientras que Entre Ríos tendrá cielo mayormente nublado y relámpagos sin truenos. En ambas provincias, las temperaturas máximas llegarán a los 25 y 24 grados, respectivamente. La Pampa tendrá una jornada más fresca, con una máxima de 20 grados.

El norte argentino concentrará las temperaturas más elevadas. Formosa alcanzará los 34 grados, mientras que Catamarca llegará a los 31. Chaco, Corrientes y Jujuy tendrán máximas de 30 grados, al igual que La Rioja y Santiago del Estero. Salta también llegará a los 31 grados, aunque con neblina, y Tucumán alcanzará los 29. En Chaco y Corrientes se reporta neblina, mientras que Misiones tendrá una jornada ligeramente nublada y una máxima de 28 grados.

En Cuyo, San Juan alcanzará los 31 grados, mientras que Mendoza tendrá cielo despejado y una máxima de 27. San Luis llegará a los 26 grados, con nubosidad variable. En la Patagonia, Neuquén tendrá una máxima de 24 grados y Chubut llegará a los 20, con cielo parcialmente nublado. Río Negro alcanzará los 18 grados, mientras que Santa Cruz tendrá una máxima de 18 y Tierra del Fuego apenas llegará a los 12.

El panorama nacional estará marcado por una amplia diferencia térmica entre el norte y el sur. Mientras Formosa alcanzará los 34 grados, Tierra del Fuego tendrá una máxima de 12, una brecha de 22 grados. Además, la presencia de neblina en varias provincias y los reportes de lluvia y actividad eléctrica en el centro y el Litoral serán algunos de los aspectos a tener en cuenta durante esta jornada de noviembre.