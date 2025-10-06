La Ciudad de Buenos Aires se prepara para vivir su festival de arquitectura y urbanismo

La Ciudad de Buenos Aires vivirá su fiesta de diseño. Los días 11 y 12 de octubre se realizará un festival de arquitectura, sin fines de lucro, que tiene por objetivo promover una ciudad de acceso sin restricciones.
La arquitecta, Nicole Kerschen, en diálogo con Nunca es Tarde, detalló el valor cultural que tendrá el encuentro: "En esta edición habrá 144 lugares para conocer, de una Buenos Aires misteriosa, histórica, con lugares que habitualmente son privados, no abiertos al público".
Kersche remarcó que "se trata de un festival internacional, de gran prestigio, que se lleva a cabo en las principales ciudades del mundo".
