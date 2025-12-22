La ciudad de Buenos Aires prohibió el uso de la pirotecnia ruidosa

La ciudad de Buenos Aires avanzó con una prohibición total del uso de pirotecnia con “efecto audible” en todo su territorio, con el objetivo de disminuir los daños que el estruendo provoca en menores de edad, adultos mayores y personas con autismo, como también en animales y el ecosistema urbano.

El presidente de la Asociación civil TEActiva, Paulo Morales, en diálogo con Viva la Pepa, remarcó que "hacía años que estábamos esperando una medida como esta. Si bien preferimos que todo salga mediante un consenso, esto asegura que demos pasos en firme.

Morales, además, aseguró que "el crecimiento exponencial que estamos experimentando en la estadística del TEA (Trastorno del Espectro Autista) hacía imperioso tomar esta decisión. Sabemos que muchas familias disfrutan del ruido, pero es importante que entendamos que muchas otras, cada vez más, están sufriendo. Y no es un simple sufrimiento de una noche: cuando una persona neurodivergente con hipersensibilidad sonora se desregula puede sufrir graves retrocesos. Por eso, para que vayamos aprendiendo a convivir, es imprescindible parar la pelota".