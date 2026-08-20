La Ciudad de Buenos Aires habilitó pruebas de autos sin conductor y robots delivery

El gobierno porteño autorizó la prueba en las calles de vehículos autónomos capaces de circular sin intervención humana y pequeños robots con ruedas que podrán desplazarse solos para realizar tareas de reparto, limpieza, monitoreo o mantenimiento. Nora Briozzo, en “100% Nora” conversó sobre esta medida con el especialista en Tecnologías Emergentes, Inteligencia Artificial y Marketing.

La medida fue publicada este martes en el Boletín Oficial y posibilita la realización de testeos de vehículos autónomos Nivel 4 SAE y drones terrestres autónomos.

El objetivo oficial es reunir experiencia y evaluar estas nuevas modalidades de vehículos en condiciones reales de circulación, antes de avanzar eventualmente con una regulación específica.

En ese marco, se creó la figura de la Persona Responsable por la Operación del Automotor Autónomo o Drone Terrestre Autónomo (PROAA), que puede tratarse de una persona o de una compañía.

Elisandro Santos explicó que “con la Inteligencia Artificial y la tecnología tenés lo bueno y lo malo” y admitió que “hay un montón de desafíos”.

El especialista celebró esta iniciativa del gobierno porteño al considerar que “nos pone un poco más a la vanguardia de lo que pasa en el mundo respecto a los avances tecnológicos” y señaló que “en términos generales es más seguro”.

“La estadística en Estados Unidos dice que es más seguro. Comparando humanos manejando autos vs autos autónomos, hay un 94% menos de accidentes letales y un 92% menos de accidentes no letales”, argumentó.

“No creo que lo veamos funcional hasta dentro de algunos meses”, advirtió.