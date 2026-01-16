La Ciudad de Buenos Aires anunció que este año desalojará la cárcel de Devoto

El gobierno porteño anunció que desalojará la cárcel de Devoto este año. Los detenidos que hoy están allí serán trasladados a un nuevo penal que se está construyendo en Marcos Paz y que estará bajo la órbita de Nación.

Ariel Cejas Meliare, procurador penitenciario adjunto de la Procuración Penitenciaria de la Nación, dialogó con el equipo de Creer o reventar y apoyó la medida.

"La de Devoto es una de las cárceles más antiguas del Servicio Penitenciario Federal, data del año 1927, que en ese momento Devoto era a las afueras de la ciudad de Buenos Aires y ahora está en el medio de la ciudad, pero además la cantidad de años transcurridos han hecho que las condiciones edilicias de la unidad cada vez sean más precarias", expresó.

La nueva cárcel tendrá capacidad para 2240 presos. En ese sentido, fuentes oficiales aseguraron que la nueva sede penitenciara también permitirá descomprimir las comisarías y alcaldías de la Ciudad, que fueron escenario de reiteradas fugas en el último tiempo por la sobrepoblación de presos.

Este anuncio se produjo luego de que el Gobierno Nacional y el de la Ciudad firmaran un acta de entendimiento que establece que CABA entregará durante el primer cuatrimestre de este año la nueva cárcel federal.