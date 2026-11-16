La siesta breve suele presentarse como una herramienta ideal para recuperar la atención durante la tarde sin alterar el descanso nocturno. Sin embargo, los 20 minutos recomendados habitualmente no funcionan como una fórmula exacta, ya que el impacto real depende del cansancio acumulado, el momento del día y el tiempo que cada persona tarda en conciliar el sueño.

Por este tema, el neumonólogo, experto en apnea del sueño y jefe de laboratorio del sueño del Hospital de Otamendi, Facundo Nogueira, en diálogo con Segundo Round, aseguró que "tener una vida laboral muy activa y dormir la siesta son prácticas casi irreconciliables. Salvo que se haga homeoffice".

Nogueira, además dijo que "científicamente la siesta no responde a una necesidad fisiológica sino a una costumbre. De hecho, hoy hay menos gente que duerme la siesta que hace 20 años".

Según señala el Instituto Nacional del Corazón, los Pulmones y la Sangre de Estados Unidos, el objetivo principal de acotar este descanso es evitar despertar en medio de fases de sueño profundo, además de sugerir que la pausa se realice temprano para no desajustar el reloj biológico ni dificultar el sueño de la noche.

Los especialistas sugieren tomar esa cifra como una guía práctica adaptable a las características de cada organismo.

Mientras que una persona a la que le cuesta dormirse puede pasar buena parte de ese lapso aún despierta, alguien con una alta deuda de sueño puede ingresar con demasiada rapidez en etapas profundas del descanso.

Frente a estas diferencias individuales, utilizar una alarma resulta fundamental para delimitar con precisión el tiempo en cama y asegurar que el descanso cumpla su función reparadora sin convertirse en una siesta prolongada.