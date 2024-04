La CGT se reunió por primera vez con ministros del Gobierno nacional

Con Posse y Francos se habló de paritarias, despidos y obras sociales. El gobierno reconoció errores y prometió cambios. La central obrera define hoy su plan de lucha.

La CGT se reunió con el jefe de Gabinete, Nicolás Posse y el ministro del Interior, Guillermo Francos, entre otros. Ambos sectores coincidieron en señalar que la reunión, -que duró tres horas, fue "constructiva, reflexiva y sin violencia". Sin embargo, la aceptación por parte del gobierno de no tocar la ultraactividad de los convenios colectivos y mantener la cuota solidaria que los gremios reciben de los trabajadores no afiliados, que estaban incluidas en el nuevo proyecto de ley ómnibus, no resultó suficiente como para que la central obrera detenga el plan de lucha, con paro y movilización, que hoy definirá durante la reunión de su consejo directivo. Igual acordaron continuar con una "mesa de diálogo" y acelerar la homologación de los acuerdos paritarios.

Según confesaron algunos de los sindicalistas que participaron del cónclave, los ministros de Milei no se mostraron soberbios, "sino más bien parecían funcionarios que sienten que el gobierno no va todo lo bien que ellos dicen". En ese sentido, indicaron que tanto Francos como Posse "se mostraron preocupados en evitar que se profundice la conflictividad gremial". De todas maneras, señalaron que las propuestas del gobierno de quitar artículos repudiados por la central obrera en la "reforma laboral" que incluye el nuevo proyecto de ley ómnibus, no son suficientes. Que todavía hay mucho por hablar.

La delegación sindical fue encabezada por los triunviros Héctor Daer y Carlos Acuña. Se sumó también Hugo Moyano en reemplazo de su hijo Pablo, notoriamente enfrentado al gobierno por la falta de homologación del acuerdo paritario acordado con las cámaras patronales, una responsabilidad exclusiva de la Secretaría de Trabajo. También estuvieron Andrés Rodríguez (UPCN); Gerardo Martínez (UOCRA); José Luis Lingeri (Obras Sanitarias); Marina Jaureguiberry (SADOP); Cristian Jerónimo (Empleados del Vidrio); Susana Benítez (SATSAID); Jorge Sola (Seguros); y Oscar Rojas (Maestranza).

La versión del gobierno

Francos hizo nuevamente las veces de vocero de la reunión ante la mudez permanente del jefe de Gabinete Posse. El ministro del Interior dijo que el encuentro es otra muestra del "diálogo que se mantiene con todos los sectores y trabajando para la construcción de consensos que nos permitan llevar adelante las reformas que necesita la Argentina".

Poco después, en una entrevista televisiva Francos justificó las medidas de acción directa de la central obrera por "el momento de crisis que vivimos, ellos tienen reclamos por hacer". Luego, y en referencia al paro del 24 de enero, dijo que se trató de "una confrontación inicial, no buscada, a partir del capítulo laboral que incluye el DNU 70".

En cuanto al reclamo que hay por la falta de homologaciones de los acuerdos paritarios alcanzados, el ministro lo relativizó. "Vamos a tratar de encontrar un forma para llegar a un acuerdo con ese tema", dijo Francos.

Sin embargo, los sindicalistas dieron una versión diferente al señalar que destacaron que la decisión de frenar las actualizaciones salariales no solo es "horroroza" sino que es una contradicción del gobierno que promueve la libertad de mercado, pero "impiden los acuerdos entre gremios y empresarios".

Según los sindicalistas, fue el secretario de Trabajo, Julio Cordero, allí presente, el que reconoció los atrasos en la homologación y justificó la demora "en el cambio de conducción de la Secretaría" y la llegada de nuevos funcionarios. En ese sentido, dijeron los gremialistas, que el gobierno se comprometió a normalizar pronto el proceso de homologación.