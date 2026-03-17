La cerveza, protagonista en el festejo por el Día de San Patricio

Este 17 de marzo, millones de personas alrededor del mundo se apropian de esta fiesta que honra al santo patrón de Irlanda, San Patricio, defensor de los locos y los ingenieros. La fecha, que tiene raíces irlandesas, combina devoción, tradición y un ambiente festivo que trasciende fronteras. Nora Briozzo, en 100% Nora, conversó con Martín Boan, Ingeniero Químico y Sommelier de Cerveza, para conocer particularidades y consejos a la hora de consumir esta bebida.

Boan es, además, juez Internacional de Cerveza; creador y director de la Copa Argentina de Cervezas, comercializa maltas para producir cerveza y canillas cerveceras.

Tiene una fábrica de elaboración de cerveza y es dueño de Bar Cervecero en San Telmo.

En diálogo con Nora Briozzo, contó por qué se abocó a la cerveza y las variantes que existen.

“Este amor tiene ya 30 años; es una bebida fascinante, de reyes, cien por ciento natural, con un proceso hermoso que me atrapó”. “La tecnología que tenemos no es la misma, las cervezas industriales y las artesanales han cambiado”.

"Siempre con un poquito de espuma", sugirió.

San Patricio, nacido como Maewyn Succat en el año 386 en Britania (actual Gran Bretaña), es reconocido por su labor evangelizadora en Irlanda.

Su vida estuvo marcada por la adversidad desde temprana edad, cuando fue capturado por piratas y vendido como esclavo en Irlanda.

Luego de seis años en cautiverio, logró escapar y regresar a su hogar, donde comenzó su formación religiosa en las Galias (actual Francia) bajo la tutela de San Germán de Auxerre.

Guiado por una visión divina, San Patricio regresó a Irlanda como obispo con la misión de expandir el cristianismo.

A pesar de la oposición de druidas y paganos, consiguió convertir a una gran parte de la población y estableció reformas en las leyes civiles basadas en principios cristianos.

A él le atribuyen la introducción del símbolo del trébol de tres hojas para explicar la Santísima Trinidad.

Murió el 17 de marzo del año 461 y fue sepultado en Strangford Lough, donde se construyó la primera gran iglesia de Irlanda.

La festividad de San Patricio empezó como una conmemoración religiosa en honor a su legado pero, con el tiempo, y especialmente con la emigración irlandesa, la celebración se expandió a diferentes países y adoptó un carácter más festivo.

Hoy en día, ciudades de todo el mundo organizan desfiles, eventos culturales y reuniones donde predominan el color verde y los símbolos irlandeses.