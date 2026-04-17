La cepa insignia argentina continúa liderando el sector

La variedad representa 23,9% de la superficie total de vid en el país y encabeza tanto el consumo interno como las exportaciones de vinos varietales, según el último informe del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV).

Al cierre de 2025, la Argentina registró 46.890 hectáreas de Malbec, consolidándose como la cepa más cultivada al representar 42,6% de las variedades tintas aptas para la elaboración de vinos.

La superficie nacional de este varietal creció 16,1% en la última década, con Mendoza liderando la producción al concentrar 84,8% del total (39.771 ha), seguida por San Juan y Salta.

En el mercado interno, el Malbec reafirma su hegemonía al representar 54% de las ventas totales de varietales, con 1.268.186 hectolitros comercializados en 2025.

El despacho local de la cepa creció 2,4% respecto al año anterior, manteniendo una marcada preferencia del consumidor por el formato fraccionado en botella, que abarca 98,4% del volumen puro.

En cuanto al comercio exterior, las exportaciones de Malbec y sus cortes alcanzaron los 1.172.721 hl, generando divisas por 404,7 millones de dólares.

Esta variedad representa 71,9% del volumen total de los vinos varietales exportados por Argentina, consolidando su presencia internacional en 114 países, con el Reino Unido (33,8%) y Estados Unidos (21,2%) como sus principales destinos.