"La Celac promueve la unidad y la diversidad política de los pueblos"

Desde la VII Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), el periodista Santiago Masetti, analizó la reunión donde estuvieron presentes representantes de los 33 países de la región y que estuvo marcada por la vuelta al foro de Brasil con el presidente Luiz Inácio Lula da Silva. En Rebeldes sin cauce se refirió al debate planteado en el cónclave y los temas que quedaron en el tintero.

DESCARGAR

"La vuelta de Brasil al bloque le da aire y lo revitaliza. También fue importante la posición respecto a la situación en Perú, con más de 61 muertos, que concluyó con el acuerdo general de la defensa de la institución democrática y oponerse al golpe y a que el presidente Castillo no tenga un juicio", mencionó.

También destacó que hubo temas que no se trataron como deberían. "Hay un montón de cosas que no se trataron como se deberían haber tratado, porque si bien hubo una defensa de los procesos democráticos, no se profundizó en eso y ese fue uno de los puntos flacos de la cumbre", consideró.

Programa: Rebeldes sin cauce

Conducción: Facundo Baraybar, Mariana Cornejo, Matías Sapegno y Tamara Rohdmann.

Operación Técnica: Rubén Pereyra y Lucas Santos

Redes y página web: Ana Romano

Días y horario: lunes a viernes, de 8 a 12 hs.

Emisora: LRA 3 Radio Nacional Santa Rosa (AM 730 y FM 95.9).