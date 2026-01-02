"La causa AFA tiene un entramado más grande del que parecía"

El abogado penalista y ex funcionario del Ministerio de Seguridad de la Nación Fernando Soto en diálogo con el equipo de Creer o Reventar analizó todo el escándalo sobre las irregularidades en AFA y mencionó que hay una "sospecha firma de lavado de dinero con vinculaciones políticas y económicas".

"Hay que probar que hay un movimiento de bienes y personas que no son los verdaderos dueños, sino que son testaferros. Por ejemplo, la mansión que se atribuye a la AFA, está a nombre de una persona que es monotributista y cobra una jubilación", advirtió. "Probando eso, se va a probar que esos bienes son de otros, y lo que hay que averiguar es de quién son en realidad, y ¿con qué fondos se adquirieron esos bienes?", agregó Soto.

Soto explicó que el entramado sobre las ireegularidades en AFA posiblemente lleve a "una vinculación política": "Uno de los ingresos más fuertes fue la compra de dólares oficialesy hay que recordar ese sistema durante el gobierno de Alberto Fernández. Existía un dólar oficial muy barato pero que era imposible entrar. Ellos compraron cientos de millones de dólares y lo vendieron a más del doble en el mercado blue. Esto se hizo con la connivencia política y habrían participado ex funcionarios de ese gobierno".