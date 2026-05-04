La Casa Rosada actualiza el protocolo para periodistas

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, encabezó una nueva conferencia de prensa en Casa Rosada, donde se refirió a un episodio de seguridad protagonizado por un periodista acreditado y anunció la implementación de un nuevo protocolo para la actividad en la sede de Gobierno.

El funcionario mencionó la detección de una filmación realizada con una cámara oculta en sectores no autorizados, material que luego fue difundido en televisión, y calificó el hecho como “una falta grave a la seguridad”, lo que motivó la revisión de los controles internos.

“Esto es simplemente hacer cumplir la normativa, no es censurar la libertad de expresión”, afirmó al responder a cuestionamientos por el cierre temporario de la sala de prensa.

En este sentido, remarcó que el objetivo es garantizar condiciones adecuadas sin afectar el trabajo periodístico.

Además, defendió el vínculo del Gobierno con los medios y destacó el nivel de acceso otorgado desde el inicio de la gestión.

“Hemos compartido 215 conferencias y respondido más de 2.000 preguntas”, señaló, al tiempo que aseguró que existe plena libertad para el ejercicio de la prensa.

Además, planteó que situaciones como la registrada no son habituales en otras sedes gubernamentales y subrayó que, si bien el Ejecutivo “está plenamente a favor de la libertad de prensa”, no se permitirán acciones que puedan comprometer la seguridad institucional.

En esa misma linea, confirmó que el nuevo protocolo fue definido junto a Casa Militar y la Secretaría de Comunicación, e invitó a los periodistas a retomar la actividad habitual, con la expectativa de normalizar el funcionamiento en el corto plazo.

El jefe de Gabinete resaltó la entrada en vigencia del acuerdo Mercosur-Unión Europea, con un impacto directo en las industrias automotriz y agropecuaria.

“El acuerdo va a potenciar las inversiones”, remarcó y recordó que “antes vivíamos en un país que asfixiaba a los productores con regulaciones ridículas”.

“Hoy estamos dejando atrás un pasado de irrelevancia y ostracismo para ir hacia un futuro de seriedad y protagonismo en las relaciones internacionales”, enfatizó.

En otro orden, en referencia a la reglamentación del régimen de incentivo a la formalización laboral (Rifle), consideró que se trata de un capítulo clave en la ley de modernización laboral.

Esto traerá “una reducción de 89% de las contribuciones patronales que incentivará la creación de nuevos puestos de trabajo”, señaló.

Al régimen de incentivo a la formalización laboral se le sumará próximamente el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que permitirá asistir a empleadores privados en el cumplimiento del pago de las indemnizaciones.

“Con el FAL y el Rifle nuestro país está cada vez más cerca de acribillar al gran enemigo de la prosperidad de los argentinos, la informalidad laboral”, afirmó.

Por otra parte, anunció que el presidente Javier Milei firmó el decreto que pone en marcha el plan de adecuación y reequipamiento militar argentino, conocido como Arma, que establece un nuevo esquema de financiamiento para defensa nacional.

Además, informó que se realizaron importantes cambios en el registro de armas, con un endurecimiento de los requisitos para obtener la habilitación de legítimo usuario; la trazabilidad de armas de fallecidos; la portación de armas a usuarios habilitados; y la autorización de uso de proyectiles expansivos para las fuerzas de seguridad que reduce el riesgo de daño a terceros.

En otro orden, reveló que el Ministerio de Salud actualizó las normas del sistema nacional de sangre, que permite modernizar el proceso de donación y transfusión de sangre para garantizar mayor seguridad a los pacientes y donantes.

También informó que se otorgaron exenciones tributarias a empresas ferroviarias estatales para la importación de bienes destinados a proyectos de inversión, como material rodante e infraestructura, en el marco de la emergencia pública.

Finalmente, la Secretaría de Energía dispuso una bonificación extraordinaria en las tarifas de gas que alcanzará un 75% para los usuarios durante mayo, con el objetivo de amortiguar el impacto de la suba internacional de precios y proteger especialmente a los sectores de menores ingresos.