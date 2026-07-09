La Casa Histórica de Tucumán, el escenario donde nació la independencia argentina

Cada 9 de Julio, la mirada de los argentinos vuelve a posarse sobre una construcción que se transformó en uno de los símbolos más importantes de la historia nacional. La Casa Histórica de Tucumán fue el escenario donde los congresales declararon la independencia de las Provincias Unidas el 9 de julio de 1816, un acontecimiento que marcó el nacimiento político de la Argentina.

Juan Pablo Bulacio, historiador y guía del Museo Casa Histórica de la Independencia, dialogó con el equipo de Korol en el aire y destacó el valor patrimonial y simbólico de este edificio, cuya historia se encuentra profundamente ligada a la construcción de la identidad nacional. En ese sentido, puso el foco en el recorrido que atravesó la antigua casona hasta convertirse en uno de los museos más emblemáticos del país.

"La Casa Histórica tiene que ver mucho con la historia del país, es un espejo de la Argentina. Los cambios edilicios tienen que ver con los cambios históricos", expresó, al hacer un recorrido por cada una de las modificaciones que se fueron realizando a lo largo de los años.

La vivienda pertenecía a Francisca Bazán de Laguna y fue elegida como sede del Congreso de Tucumán debido a la falta de edificios públicos adecuados para albergar las sesiones. Allí se reunieron los representantes de las provincias para debatir el futuro político del territorio y finalmente declarar la independencia de España y de toda dominación extranjera.

Aunque la imagen de la Casa Histórica forma parte del imaginario colectivo argentino, el edificio atravesó numerosas transformaciones a lo largo del tiempo. Tras la declaración de la independencia, la propiedad tuvo diversos usos y sufrió modificaciones que alteraron su estructura original. Hacia fines del siglo XIX incluso funcionaron allí dependencias estatales y oficinas públicas.

A comienzos del siglo XX gran parte de la construcción fue demolida debido a su deterioro. Sin embargo, se conservó el histórico Salón de la Jura, el espacio donde se firmó la declaración de la independencia. Décadas más tarde, el arquitecto Mario Buschiazzo encabezó un proceso de reconstrucción basado en documentos, planos y fotografías históricas, permitiendo recuperar la imagen que hoy identifica al monumento.

Actualmente, el Museo Nacional de la Independencia alberga más de 700 piezas vinculadas al período colonial y a las guerras de emancipación. Entre sus bienes patrimoniales más valiosos se encuentra el Acta de la Declaración de la Independencia y una colección de objetos que permiten reconstruir el proceso histórico que condujo al nacimiento de la Nación. "La Casa de Tucumán cuenta con un patrimonio muy importante", subrayó Bulacio.

Declarada Monumento Histórico Nacional, la Casa Histórica continúa siendo uno de los sitios más visitados y representativos de la Argentina.