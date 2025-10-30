La casa de Dios: la historia viva de Maradona en La Paternal

En Amnesia, con Pablo Valente y equipo, la mañana arrancó con una emoción distinta: celebrar el cumpleaños de Diego Armando Maradona conversando con César Pérez, director de La Casa de Dios, el museo que conserva intacta la vivienda que el 10 habitó en La Paternal.

César contó que su familia mantiene la casa desde 2008, cuando su padre —quien firmó el primer contrato de Diego en Argentinos Juniors— logró recuperarla. Allí vivió el joven Maradona junto a sus padres y hermanos, y hoy el espacio se convirtió en un sitio de peregrinación futbolera, donde la energía del ídolo todavía late entre fotos, camisetas y objetos originales.

El especial recordó también una experiencia de 2022, cuando el equipo de Amnesia acompañó a los tatuadores de Mandinga Tattoo, quienes realizaron firmas del Diez en homenaje dentro de la casa. La convocatoria, pensada para unas pocas personas, se desbordó hasta alcanzar a setenta fanáticos que se tatuaron la legendaria rúbrica “Diego 10”.

Durante la charla, Pérez repasó los objetos más preciados del museo —desde la mítica camiseta Austral hasta los botines Puma King y el rifle de aire que usaba en los entrenamientos— y reveló que miles de visitantes de todo el mundo llegan cada año a ese templo maradoniano.

Hoy, en su cumpleaños, las puertas están abiertas con una consigna solidaria: la entrada es un alimento no perecedero para el merendero de Villa Fiorito que apadrina el museo.

📍 La Casa de Dios: Lascano 2257, esquina Gavilán, La Paternal.

📅 Martes a sábados, de 11 a 18 h.

📲 Instagram: @lacasaded10s