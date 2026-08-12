La carta de despedida de Lionel Messi a su papá: “Son muchos duelos superpuestos"

El capitán de la Selección argentina publicó una misiva en redes sociales tras la muerte de su papá Jorge: “Ahora tengo dudas de que vaya a seguir jugando al fútbol mucho tiempo más”. A propósito de ello, Nora Briozzo, en “100% Nora” conversó con la psicóloga sobre los duelos y cómo enfrentarlos.

“Son muchos duelos superpuestos”, consideró Anabella Serventi, “el duelo de la enfermedad, el duelo por el fallecimiento, el duelo de es el último Mundial y no está mi papá para verme como lo hacía siempre".