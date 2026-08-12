La carta de despedida de Lionel Messi a su papá: “Son muchos duelos superpuestos"

El capitán de la Selección argentina publicó una misiva en redes sociales tras la muerte de su papá Jorge: “Ahora tengo dudas de que vaya a seguir jugando al fútbol mucho tiempo más”. A propósito de ello, Nora Briozzo, en “100% Nora” conversó con la psicóloga sobre los duelos y cómo enfrentarlos.
“Son muchos duelos superpuestos”, consideró Anabella Serventi, “el duelo de la enfermedad, el duelo por el fallecimiento, el duelo de es el último Mundial y no está mi papá para verme como lo hacía siempre".
“Hay muchas cosas que se entrelazan. Cuando los duelos son tan complejos, la etapa más difícil es la de la culpa, si podría haber hecho algo distinto para que el desenlace no sea éste”.
“Es una carta justa y políticamente correcta y es para la sociedad, porque había una demanda social de tener que hacer público algo de lo que le pasa emocionalmente”.
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