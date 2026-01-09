ENTREVISTA A ROXANA LUCERO ZAVALA

09/01/2026

"La Carolina, en San Luis, se consolidó como un destino turístico de excelencia"

La localidad de La Carolina, reconocida como uno de los "Best Tourism Villages" por la Organización Mundial de Turismo, ofrece una experiencia única centrada en su historia minera y paisajes naturales. La secretaria de Turismo de la localidad de San Luis, Roxana Lucero Zavala, enumeró la variedad de propuestas turísticas que ofrece a los visitantes.

 

Zavala, en diálogo con 100% Nora, comentó que "La Carolina se ubicó como un destino de excelencia internacional, manteniendo su identidad minera y colonial bajo un modelo de turismo sostenible para 2026".

Su compromiso con la identidad arquitectónica colonial, sus raíces mineras y la sostenibilidad ambiental. El uso del turismo como motor de bienestar para su comunidad de aproximadamente 300 habitantes.